ÖFB-Trio freut sich auf „Heimkehr“ nach Favoriten!

Lindner stieß als knapp 16-Jähriger zu den Wienern, wurde mit ihnen aber im Gegensatz zu seinen ÖFB-Teamkollegen 2013 Meister und qualifizierte sich in der Generali Arena für die Champions League. „Ich bin glücklich, wieder zurückzukommen, speziell in ein neues Stadion, das wunderschön ist“, erklärte der Oberösterreicher. Lindner absolvierte sein erstes Bewerbsspiel in der Arena im Mai 2009 als 19-Jähriger gegen Innsbruck. Sein Verteilerkreis-Debüt ging ebenso wie jenes von Alaba und Dragovic verloren.