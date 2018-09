Per Gessle: „Bei Roxette herrschte pure Magie“

Das Übersetzen fand ich so schwierig, weil die Texte so persönlich waren und so half mir Sharon Vaughn, eine Freundin aus Nashville. Sie spricht ein klein wenig Schwedisch, weil sie schon oft in Stockholm war und so verstand sie zumindest grob, worum es mir ging. (lacht) Die Übersetzungen sind jetzt nicht mehr so persönlich wie der Ursprung, aber sie hat einen großartigen Job gemacht. Der Titelsong war in Schweden in der Landessprache letztes Jahr ein großer Sommerhit und auch ihn haben wir auf Englisch eingespielt. Ich brauchte dafür einen neuen Duettpartner und wollte Nick Lowe haben. Er ist ein großer Held von mir und ich kannte ihn nicht, aber nach einer E-Mail kam er für zwei Tage rüber und wir hatten eine großartige Zeit. Für mich war das ein absolutes Highlight. Diese kommende Roxette-Tour existiert auch deshalb, weil ich mit meiner schwedischen Band, mit der ich dann viele neue Songs live spielte, einfach so toll harmonierte. Wir sind dann ins Studio gegangen, haben die drei Songs „Hold On My Heart“, „No One Makes It On Her Own“ und „Being With You“ als Band eingespielt - in Südschweden und nicht in Nashville. Für mich ist das Album die schwedische Version eines Nashville-Sounds und das finde ich einfach cool.