Hotels weichen Wohnungen: Wirt wird selbst Bauherr

Einst gab es 13 Wirtshäuser in Brand-Laaben. Und ab 2. Jänner 2019 sind es nicht einmal mehr halb so viele. Gäbe es nicht noch Reservierungen über Silvester, das Hotel Zur Post würde wahrscheinlich schon früher zusperren. Am Gästemangel liegt das hier aber offenbar nicht - der Preisdruck innerhalb der Branche werde einfach immer größer, wird berichtet, die Gewinnspanne dadurch immer kleiner.