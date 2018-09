Thiem: „Ich habe diesen Sieg so sehr gewollt!“

Eine Gala der Superlative! Dominic Thiem läuft bei den US Open in New York zur Höchstform auf, zog nach einem 7:5, 6:2, 7:6 (2) als erster Österreicher seit Thomas Muster beim letzten Grand Slam des Jahres ins Viertelfinale ein. „Diese Emotionen kann man nicht beschreiben“, strahlte Thiem, der heute seinen 25. Geburtstag feiert. Am Dienstag geht’s gegen Rafael Nadal.