Schulbeginn für über 1,1 Mio. junge Österreicher

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag für rund 475.000 Schüler das neue Schuljahr. Eine Woche später enden die neunwöchigen Sommerferien auch für etwa 639.000 Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Wie auch in den Vorjahren befinden sich - laut einer vom Bildungsministerium veröffentlichte Schätzung der Statistiker - die AHS leicht im Wachstum: Knapp 215.000 Schüler bedeuten ein Plus von 1,3 Prozent. Mit einem kleinen Zuwachs ist auch in den Volksschulen zu rechnen: Rund 341.000 Schüler bedeuten hier ein Plus von 0,4 Prozent. Ebenfalls leicht im Steigen ist die Schülerzahl an den Sonderschulen: Rund 14.900 Schüler bedeuten dort einen Zuwachs um 0,8 Prozent.