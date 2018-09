Schaub siegt mit dem 1. FC Köln bei St. Pauli 5:3

Im Millerntor-Stadion verwandelten die Kölner einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. St. Pauli kam noch einmal um ein Tor heran, doch Salih Özcan sorgte in der 95. Minute für die Entscheidung. Schaub spielte durch und bereitete den ersten und vierten Treffer der Gäste vor. Union Berlin musste sich mit Christopher Trimmel und Robert Zulj in Sandhausen mit einem 0:0 zufriedengeben und fiel an die dritte Stelle zurück.