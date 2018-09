Drittrunden-Aus für Zverev und Kerber bei US Open

Die junge Spielergeneration hat am sechsten Tag der US Open im Herren-Turnier erneut einen Rückschlag erlitten! Der als Nummer 4 gesetzte Alexander Zverev scheiterte am Samstag in der dritten Runde in New York überraschend nach 3:09 Stunden an seinem 34-jährigen deutschen Landsmann Philipp Kohlschreiber mit 7:6(1), 4:6, 1:6, 3:6. Auch der hochtalentierte, aber launische Australier Nick Kyrgios fand in einem stark aufspielenden Roger Federer seinen Meister. Der 37-jährige Schweizer erteilte dem 14 Jahre jüngeren Enfant terrible beim 6:4, 6:1, 7:5 eine etwas verlängerte Lehrstunde (1:44 Stunden).