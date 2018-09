Bub (10) vergewaltigt gleichaltrigen Mitschüler

Schule immer wieder von Gewalt geplagt

Die betroffene Bildungseinrichtung liegt dem Bericht zufolge in einem sozialen Problemviertel. Immer wieder kommt es demnach auch in der Schule zu Gewalt. Selbst Schulanfänger hätten wenig Respekt vor Lehrern, reden in Fäkalsprache. Die Schule habe umgehend Eltern und Polizei informiert. Die drei Tatverdächtigen wurden bis zum Ferienbeginn vom Unterricht ausgeschlossen.