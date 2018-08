Stehplätze in Stadien: Englischer Verband sagt Ja

Als Folge der Hillsborough-Katastrophe dürfen englische Fußballklubs in ihren Stadien nur noch Sitzplätze anbieten. Beim Cup-Spiel in Sheffield zwischen Liverpool und Nottingham Forest waren am 15. April 1989 mehrere Hundert Zuschauer niedergetrampelt oder erdrückt worden. Insgesamt 96 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.