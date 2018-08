Dominic Thiem freut sich über „Super-Sieg“

Eine Achterbahnfahrt mit allen Höhen und Tiefen - doch am Ende konnte Dominic Thiem jubeln! Österreichs Tennisstar rang bei den US Open Lokalmatador Steve Johnson in 3:34-Stunden mit 6:7, 6:3, 5:7, 6:4, 6:1 nieder. Und erreichte damit auch bei seinem fünften Start zumindest die dritte Runde. „Ein intensiver Arbeitstag. So eine Partie ist für mich ein Super-Sieg!“