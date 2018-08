Polizist wegen Mordes an Schwarzem (15) verurteilt

US-Polizist Roy Oliver ist am Dienstag von einer Geschworenenjury im Bundesstaat Texas des Mordes an einem erst 15 Jahre alten Schwarzen für schuldig befunden worden. Oliver schoss Ende April 2017 auf ein Auto voller Jugendlicher, die in einem Vorort von Dallas angeblich lautstark und alkoholisiert feierten, und traf dabei sein unbewaffnetes Opfer in den Kopf.