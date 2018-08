Fliegengitter sind eine Gefahr für Kleinkinder

Einen fleißigen Schutzengel hatte Simon (4) aus Vorchdorf, als er am Montag aus viereinhalb Metern Höhe aus einem Fenster in Sierning stürzte! Der Kleine musste - wie berichtet - in kritischem Zustand ins Spital geflogen werden, ist jetzt aber über den Berg! Drei von zehn Fensterstürzen von Kindern enden tödlich.