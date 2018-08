36.200 Schüler müssen zur Nachprüfung antreten

Tausende müssen Klasse wiederholen

Während in den AHS-Unterstufen etwa 3,2 Prozent (3800 Schüler) wiederholen müssen, sind es in den Oberstufen 7,6 Prozent (6500 Betroffene). An den berufsbildenden höheren Schulen rechnet das Bildungsministerium sogar mit 8,8 Prozent (11.300 Schüler), die sitzenbleiben.