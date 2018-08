So wird Ihr Kind fit für den Schulstart

Auch wenn sie bereits lesen können, ist es für Kinder natürlich nach wie vor wunderschön, von Mama und Papa etwas vorgelesen zu bekommen. Leider sinkt das Interesse an Büchern bei jungen Lesern gerade deshalb, weil viele Eltern von Ihrem Nachwuchs zu früh zu viel erwarten. Dabei wird oft vergessen, dass die Vorlesezeit viel mehr als „nur“ reine Lesezeit ist: Vorlesen ist Eltern-Kind-Zeit! Groß und Klein fiebern aneinandergekuschelt mit den Geschichten mit, Emotionen wie Freude, Traurigkeit oder Spannung werden intensiv Seite an Seite erlebt. Gerade diese Momente sind auch die beste Basis für das spätere Lernen, denn alles, was wir in Verbindung mit Gefühlen erlernen, prägt sich nachhaltig ein. Deshalb: Weiter vorlesen und den Erwartungsdruck runterschrauben! Wechseln Sie sich beim Lesen ab, und helfen Sie Ihrem Sohn bei schwierigen Wörtern und Satzstellungen. So wird nicht nur das Lesen geübt, sondern er lernt auch unbewusst. Und dieChancen stehen gut, dass er auch bald ganz von allein zum Buch greift. Seien Sie ihm ein gutes Vorbild, lesen Sie viel vor ihm!