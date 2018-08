Wilder Spa-Crash: Viel Lob für Lebensretter „Halo“

Es war der Schockmoment beim Formel-1-Rennen in Spa. Kurz nach dem Start kam es zu wilden Szenen: In der ersten Kurve nach dem Start hatte sich zuerst Nico Hülkenberg verspekuliert und ist in Alonsos Wagen geknallt. Dieser segelte dann über Charles Leclerc und crashte schwer. Viel Lob gab es danach für Lebensretter „Halo“.