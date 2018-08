Polizist bei Fahrzeugkontrolle erschossen

Der Personenkontrolle in der bereits wegen des am Sonntag stattfindenden Formel-1-Rennens streng gesicherten Stadt war laut der Nachrichtenagentur Belga ein Streit um Einlass in ein Café vorangegangen. Ein Fahrzeuginsasse eröffnete das Feuer auf den 38 Jahre alten Polizisten, teilte die Staatsanwaltschaft in Lüttich mit. Der Fahrer des Wagens stehe unter Schock.