Tag der offenen Tür im Circus Roncalli

In luftigen Höhen

Dann betritt Adele Fame die Manege und mit ihr die so genannten Strapaten. Bänder, an und mit denen die Künstlerin unglaubliche Akrobatik vorführt. Haro, ein 7-jähriger Bub aus Innsbruck, verbeugt sich gekonnt vor dem Publikum, bevor Adele ihn mit in die Höhe nimmt. „Wooooooow“, tönt es durch das Zelt. Haro hängt cool im Seil, so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Und auch die kleine Mia aus Thaur strahlt über das ganze Gesicht, als es nach oben geht.