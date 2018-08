„Verwahrlost“: Jetzt greift Ambros SPÖ frontal an

Wenige Wochen nachdem er sich in einem deutschen Zeitungsinterview mit dem Sager, dort gäbe es „viele braune Haufen“, mit der FPÖ angelegt hat, politisiert Austropop-Barde Wolfgang Ambros erneut. Diesmal wettert er allerdings gegen die SPÖ. In einem Zeitungsinterview fragt er: „Wie kann man so eine bedeutende Bewegung so herunterwirtschaften, sie spalten und aus ihr einen verwahrlosten Haufen machen?“