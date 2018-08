Alter Ambros-Hit wieder in den Charts

In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ hatte Ambros (66), wie berichtet, „viele braune Haufen in der FPÖ“ geortet. Ihm werde „Angst und Bange“, wenn er daran denke, „was die österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird“. In der Folge war der Wiener Musiker und Träger des Großen Ehrenzeichens der Republik, der auch ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz in die Pflicht nahm, Ziel eines heftigen Gegenangriffs aus der FPÖ-Zentrale („abgehalfterter Musiker“) und angeblich auch Opfer wüster Beschimpfungen via E-Mail und Postkarten.