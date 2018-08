FPÖ: „Schimpftiraden von abgehalfterten Musikern“

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Dienstag die Kritik von Wolfgang Ambros an der FPÖ mit einer heftigen Gegenattacke beantwortet - und dabei auch gleich dessen Kollegen Rainhard Fendrich miteinbezogen. Hafenecker bezeichnete die beiden Austropop-Urgesteine als „abgehalfterte Musiker“, die in puncto Kritik an der Regierung „wetteifern“ würden.