Hundeführer-Nachwuchs trainierte im Ennstal

Junge Hundebesitzer aus der Steiermark, Niederösterreich, dem Burgenland und Kärnten verbrachten die letzte Woche in Palfau (Gemeinde Landl), wo sie beim Jugendlager der Österreichischen Rettungshundebrigade ihre Fähigkeiten trainierten. Zu den Aufgaben der Brigade zählt die Suche nach verschütteten, verletzten oder verirrten Personen, sowie die nachfolgende Erste Hilfe Stellung. Zudem ist die ÖRHB in der Katastrophenhilfe im In- und Ausland beteiligt.