Hurrikan „Lane“ trifft Hawaii mit voller Wucht

Schon vor dem Eintreffen von Hurrikan „Lane“ wurde am Donnerstag auf Hawaii der Notstand ausgerufen. Am Freitag hat der Wirbelsturm dann tatsächlich seine zerstörerische Kraft gezeigt und mit sintflutartigem Regen „katastrophale Überflutungen“ und massive Erdrutsche ausgelöst, wie der Wetterdienst des US-Bundesstaates berichtete. Die Katastrophenschutzbehörde Fema warnte die Bürger vor der wuchtigen Kraft des Wirbelsturms. Laut Wettervorhersage sollte „Lane“ am späten Freitagabend (Ortszeit) die Hauptinseln Hawaiis treffen oder ihnen zumindest „gefährlich nahe“ kommen.