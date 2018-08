USA: IT-Riesen kämpfen vehement gegen Propaganda

Facebook ging zusätzlich noch gegen eine Kampagne vor, deren Hintermänner von der US-Regierung in der Vergangenheit mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung gebracht wurden. Ein Sprecher des russischen Präsidialamts erklärte, die Hintergründe für solche Aussagen nicht zu verstehen. Es scheine sich um eine Wiederholung vorangegangener Vorwürfe zu handeln. In Washington wird die Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf vor zwei Jahren weiterhin untersucht. 13 Russen wurden bereits angeklagt. Bekannt ist, dass damals Beiträge von teils gefälschten Nutzerprofilen rund 126 Millionen Facebook-Mitglieder erreichten.