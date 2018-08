Heißes Öl auf dem Herd vergessen: Brand in Ruden

Zu einem Küchenbrand mussten Dienstag gegen Mittag die Freiwilligen Feuerwehren Ruden und Griffen ausrücken. In einem Wohnhaus in der Gemeinde Ruden war in der Küche ein Brand ausgebrochen. Ursache für das Feuer war wohl das Überhitzen von Öl. Die siebzigjährige Hausbesitzerin hatte es auf dem Herd vergessen.