150 Männer gleichzeitig zum Sex-Date eingeladen

„Wir sollten sie in einem Wettbewerb überzeugen“

Doch schon kurze Zeit später, machte „Tinderella“ Natasha in einer Durchsage per Mikrofon klar, um was es hier geht. „Sie sagte, dass sie uns alle von Tinder kenne und wir alle eine Chance auf eine Verabredung mit ihr hätten. Doch zuerst sollten wir sie in einem Wettbewerb überzeugen.“ An diesem Punkt, sagt er, sei er gegangen.