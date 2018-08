Muren rissen im hinteren Pitztal mehrere Autos mit

Von der Außenwelt völlig abgeschnitten war am Montag Vormittag das hintere Pitztal - und zwar aufgrund mehrerer Vermurungen der Pitztalstraße. Die L16 war zwischen St. Leonhard und Mandarfen gesperrt. Vom Land Tirol gibt‘s jedoch gute Nachrichten: Seit Montag, 18.30 Uhr, ist die Straße vorübergehend frei befahrbar. Die Blockabfertigung wird am Dienstag in den frühen Morgenstunden mit der Fortsetzung der Aufräumarbeiten wieder eingesetzt. Im 30-Minuten-Takt werden Fahrzeuge durchgelassen!