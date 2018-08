„Wir müssen diesen Plastik-Wahnsinn stoppen!“

„Plastik ist überall. Wir verwenden es als Strohhalm, Kaffeebecher oder Verpackung. Es steckt in Spielzeug, in Elektrogeräten, im Shampoo. Und leider auch in den Mägen von Pinguinen, Walen, Robben und Schildkröten. Jährlich verenden Hunderttausende Meerestiere qualvoll, weil sie sich in Plastik verheddern oder es mit Nahrung verwechseln.