Passant (33) zieht Lenker aus brennendem Wrack

Der Voitsberger war gegen 21.30 Uhr in St. Martin auf der Kleinwöllmißstraße in Richtung Teigitschgraben gefahren, als er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stieß gegen einen Baum und ein Feuer brach aus. Während sich die schwer verletzte Beifahrerin selbst aus dem Pkw rettete, half der 33-jährige nachkommende Fahrer dem Lenker aus dem Wrack.