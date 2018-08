Tiroler stürzt bei Bergtour 100 Meter in den Tod

Leiche am Samstag entdeckt

Als der Mann am Abend noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Längenfeld, der Feuerwehr Längenfeld, des Hubschraubers des Innenministeriums und der Polizei eingeleitet. Am Samstag in der Früh gegen 7.20 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte schließlich in einer Rinne die Leiche des Mannes.