Kind irrt auf Straße umher: Busfahrerin als Engel

„Er sagte, er kannte die Kleine nicht, und dass er keine Zeit habe, also habe ich gemeint, dass ich mich um sie kümmern werde“, erzählte Serrano Fox 6 News. Mit dem Mädchen am Arm stieg Serrano in ihren Bus. Um die Kleine zu beruhigen, zeigte die Lenkerin ihr Hundefotos auf ihrem Handy. Es wirkte.