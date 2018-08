Ein Baby mit Tom? Das sagt Heidi Klum!

„Bist du glücklich?“, bohrt die Reporterin weiter - und setzt, nach einem „Ja“ von Heidi Klum, frech nach: „Willst du noch mehr Babys?“ Die Frage scheint selbst die sonst um keine Antwort verlegene Model-Mama etwas verlegen zu machen. „Ich weiß es nicht“, erklärt Klum und meint dann: „Ich meine, du weißt nie, was im Leben so passiert. Dinge passieren einfach. Ich weiß nicht, was passieren wird.“