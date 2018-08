Innsbruckerin (23) rammte „Ex“ Messer in die Brust

Streit eskalierte völlig

Vor gut einem Jahr nahm eine durchzechte Nacht aber ein blutiges Ende. Die Frau war mit ihrem Ex schon in einem Lokal in Streit geraten, am Heimweg zertrümmerte er eine Bierflasche und sie beschädigte nach Konsum von Weißwein und Nuss-Schnaps mit 1,8 Promille Alkohol im Blut Autos und warf ein Moped um. In der Wohnung eskalierte die Situation vollends: Die Frau holte plötzlich ein 21 Zentimeter langes Küchenmesser, setzte sich auf den Schoß ihres Freundes und stach zweimal zu! Der zweite Stich traf die Herzkammer. Es grenzte fast schon an ein Wunder, dass das Opfer überhaupt überlebt hat. Zum Glück für den jungen Mann verschloss ein Blutgerinnsel die Wunde. Zudem wurde ihm sehr schnell geholfen.