„Phantom Doctrine“: Der Kalte Krieg ist zurück!

Wir schreiben das Jahr 1983. Die Spannungen zwischen Ost und West haben einen neuen Höhepunkt erreicht, die Welt steht am nuklearen Abgrund. In dieser Epoche spielen nicht nur zahlreiche Agentenstreifen auf der Leinwand, sondern auch das neue Taktikspiel „Phantom Doctrine“. Das Rundenstrategiespiel im Stil von „XCOM“ kommt mit einer langen Solo-Kampagne, in der es inmitten einer noch größeren Verschwörung zum Showdown zwischen KGB und der CIA kommt. „Phantom Doctrine“ ist am PC ab sofort via GOG und Steam zu beziehen, die PS4-Version ist ebenfalls bereits erhältlich. Die Xbox-Version wird am 24. August folgen.