„Todesbrücke Versagen der Ingenieurswissenschaft“

Dennoch folgten von Morandi noch zwei weitere Brücken in ähnlicher Bauweise. Eine in Libyen und eben jene in Genua. Laut Brencich kam es in Genua bald zu Problemen. „Immer wieder waren umfangreiche Instandhaltungsarbeiten notwendig, in den Neunzigern mussten zusätzlich neue Stahlseile eingezogen werden, um die Brücke zu stabilisieren. Morandi hatte sich verkalkuliert, was mit dem Stahlbeton im Laufe der Zeit passiert.“