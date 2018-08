Francine Jordi: Nach Krankheit am „Krone“-Fest!

Bei der sofortigen Operation konnte der Tumor entfernt werden. Danach unterzog sich die sympathische Musikerin einer Chemo- mit anschließender Bestrahlungstherapie. Doch anmerken ließ sich die 41-Jährige in all der Zeit nichts. Nur ihre Familie war eingeweiht. So absolvierte Francine Jordi ihre Auftritte mit einer Perücke und zeigte sich sogar fröhlich beim Silvesterstadl.