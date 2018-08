Bub in Ritual getötet: „Er kommt als Jesus wieder“

Gegen Kaution freigelassen

Trotz der schweren Vorwürfe gegen die extremistische Kommune stellte die Richterin Sarah Backus am Montag eine Kaution in der Höhe von 20.000 Dollar (knapp 18.000 Euro) pro Person fest. Es fehle an Beweismitteln, dass die Verdächtigen wirklich einen Terrorplan schmiedeten. Susana Martinez, Gouverneurin von New Mexico, sieht in der richterlichen Entscheidung einen schweren Fehler: „Leider zeigt dieser Vorfall wieder, wie extrem der Oberste Gerichtshof von New Mexico ist, was die Freilassung aus der Untersuchungshaft von gefährlichen Kriminellen angeht.“