29 Millionen Euro für den Wohnungsneubau in Linz

500 Wohnungen in Bau

In Linz gibt es derzeit rund 28.000 wohnungssuchende Menschen, davon 11.000 mit Dringlichkeitsgründen (körperliche Beeinträchtigung, Scheidung, Kinderzuwachs). Bei der GWG sind aktuell 12.800 Personen mit dem Wunsch nach einem neuen Zuhause angemeldet. Obwohl man auch Mietkauf- und Eigentumswohnungen anbietet, fragen drei von vier Bewerber nach einer Mietwohnung. „Dem ausgeprägten Wohnungsbedarf trägt man mit zahlreichen Neubauprojekten Rechnung. Dafür werden heuer 29 Millionen Euro investiert“, so SP-Stadtchef Klaus Luger.



Zu den größten GWG-Projekten, die gerade im Bau sind, zählen der Winkler Park (Grüne Mitte) mit 190 Wohnungen, das Projekt Karl-Steiger-Straße mit 90, in der Sintstraße entstehen 60 Wohneinheiten, beim „Schlossblick“ in Ebelsberg weitere 40.