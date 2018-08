Von Kosmetik bis Software: Manager in zwei Welten

„Der Augenbrauen-Trend ist in den USA noch viel viel größer als in Europa. Unser Produkt kommt sehr gut an“, sagt Hannes Freudenthaler. Ganz in Schwarz ist der Geschäftsführer der Kosmetikmarke Andmetics gekleidet, der beruflich in zwei Welten lebt. Schließlich zieht er auch bei der Software-Firma Presono die Fäden.