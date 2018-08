Toronto-Sieger Nadal verzichtet auf Cincinnati!

„Big four“ zuletzt in Wimbledon 2017

Zuletzt traten Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic und Andy Murray in Wimbledon 2017 beim selben Turnier an. Federer hatte seinerseits das Turnier in Toronto ausgelassen und tritt nun in Cincinnati erstmals seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon auf der Tour wieder an. Es ist die große Generalprobe vor dem letzten Major-Turnier des Jahres, den am 27. August beginnenden US Open in New York.