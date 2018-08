Drama im Naturteich: Bademeister als Lebensretter

Badegast noch am Ufer reanimiert

Der selbstlose Retter stürzte sich in die Fluten und zog den Patienten schließlich aus dem Wasser. Gemeinsam mit anderen Badegästen gelang es, das Opfer zu reanimieren. Per Hubschrauber wurde der Pensionist schließlich ins Spital Eisenstadt eingeliefert. Bislang befindet sich der Mann zwar noch in ärztlicher Behandlung, ist aber auf dem Weg der Besserung.