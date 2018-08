Mädchen (2) von Auto erfasst und schwer verletzt

„Eine Katastrophe“, erklärte die Notärztin vom Rettungshubschrauber C 14 erschüttert. Sie war mit ihrem Team als Erste vor Ort und musste das wimmernde, nicht ansprechbare Mädchen in künstlichen Tiefschlaf versetzen, bevor es in Begleitung seiner Mutter - sie war beim Unglück so wie der Vater ganz in der Nähe - in die Kinderchirurgie des LKH Salzburg geflogen wurde. Dort stellten die Ärzte Gehirnblutungen und schwere innere Verletzungen fest. Der Zustand des Kindes sei stabil, hieß es Samstagnacht. Alles Weitere müssten die kommenden Wochen zeigen. Ein Alkotest der Lenkerin verlief laut Polizei negativ.