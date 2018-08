Tausendstel-Krimi! Marquez holt Pole in Spielberg

Marc Marquez startet wie im Vorjahr aus der Pole Position in den Motorrad-GP von Österreich. Der spanische Weltmeister und WM-Führende setzte sich am Samstag mit seiner Honda in Spielberg nach einem wahren Krimi um 2 Tausendstel gegen Vorjahressieger Andrea Dovizioso durch. Auch Platz drei ging durch Jorge Lorenzo an Ducati. Für die Negativ-Sensation sorgte Valentino Rossi.