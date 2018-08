Drogen um 26.000 US-Dollar im Darknet bestellt

Bereits im März 2017 fing das Zollamt am Flughafen in Wien-Schwechat ein Paket mit 30 Stück Ecstasy-Pillen für den Salzburger ab. In Kolumbien stellte die Rauschgiftpolizei zudem bei einer Zollkontrolle ein Paket mit 1700 Gramm eines Kokain-Kaffee-Gemisches, dass ebenfalls an den 26-jährigen Salzburger gehen sollte, sicher.