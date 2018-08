Schlägerei zwischen Familien beim Trevi-Brunnen

Der Streit um den besten Platz für ein Selfie beim Trevi-Brunnen in Rom hat am Donnerstag zu einem handfesten Streit zwischen zwei Touristinnen geführt. Zunächst gerieten sich eine 18-jährige Niederländerin und eine 44-jährige US-Amerikanerin in die Haare, wenig später flogen zwischen ihren Famlien die Fäuste. Die Polizei musste eingreifen. Die beiden Frauen, die den Streit begonnen hatten, wurden angezeigt.