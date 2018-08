Becherwurf: Anzeige gegen 34-Jährigen

„Der Vorfall lässt mich verzweifelt zurück“, sagte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl über die Szene in der 78. Minute, die für die Grazer eine empfindliche Sanktion vonseiten der UEFA nach sich ziehen wird. Zumindest eine fünfstellige Geldstrafe scheint Österreichs Vizemeister sicher. Europas Fußball-Union wird zunächst einmal ein Verfahren einleiten. Sturm kündigte an, gegen den Becherwerfer zivilrechtlich vorgehen zu wollen und dachte Regressforderungen an. Ein Stadionverbot wird sicher folgen.