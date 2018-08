Ivona Dadic als Zwischen-4. auf Medaillen-Kurs!

Dadic hatte ihre EM mit 13,66 Sekunden im Hürdensprint begonnen, danach ließ sie tolle 1,82 Meter im Hochsprung und 14,06 Meter im Kugelstoßen folgen. Zum Abschluss des ersten Tages lief sie die 200 Meter in 23,61 Sekunden. Vor allem die 200 Meter waren ein Hit - da lief Dadic persönliche Bestzeit! „Zwischen 90 und 200 Meter bin ich wie um mein Leben gelaufen!“ Damit hat Ivona 92 Punkte Vorsprung auf ihren Zwischenstand von ihrem Rekord-Zehnkampf von London 2017. Also sie ist voll in ihrem Plan! Und am Freitag, am zweiten Tag? „Da werde ich alles geben, mit aller Kraft kämpfen!“ Da hofft sie zu Beginn auf einen tollen Weitsprung und dann „soll der Speer weit fliegen!“ Zum Abschluss stehen dann die 800 Meter auf dem Programm, da geht es um die Medaillen - sicher mit Dadic in einer guten Position!