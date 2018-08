Alle Farben: Reis zum Frühstück und Hobby-Koch

Konditor und Postkarten in Bars

Bevor der 33-Jährige als DJ erfolgreich wurde, experimentierte er beruflich herum. War Konditor und verkaufte selbst gemalte Postkarten in Bars. „Ich habe immer gemacht, worauf ich gerade Bock hatte. Okay, es lief zwar nicht immer alles so perfekt, ich konnte aber davon leben“, meint Frans Zimmer, der von sich selbst sagt, dass er mit wenig Schlaf auskommt.