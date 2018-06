Linzer „Krone“-Fest mit Spice-Girl Mel C

Top-Karriere als Solokünstlerin

Danach krönte Mel C alias Melanie Chisholm ihren Superstar-Status mit einer unglaublichen Karriere als Solokünstlerin. Ihre Hits wie etwa „First Day Of My Life“, „I Turn To You“ oder „Never Be The Same Again“ eroberten nicht nur die internationalen Charts, sondern gingen rund 20 Millionen Mal über die Ladentische.