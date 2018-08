Freiwasser-Schwimmer Brandl über 10 Kilometer 23.

Freiwasser-Schwimmer David Brandl hat am Donnerstag bei den Europameisterschaften in Loch Lomond & The Trossachs National Park nahe Glasgow im Rahmen der Multisport-EM im 10-km-Rennen Rang 23 belegt. Der Oberösterreicher hatte mit 1:31,4 Minuten ziemlich genau den doppelten Rückstand wie bei Rang 19 am Vortag über die halbe Distanz. Es siegte Ferry Weertman nach Fotofinish-Entscheid.