Ausreißer-Schildkröte löst Polizeieinsatz aus

Als die zu Hilfe gerufene Polizei eintraf, war der offensichtliche Ausreißer bereits in der Wiese vor dem Altenheim. In der Zwischenzeit wurde eruiert, dass die Landschildkröte aus der Behausung eines benachbarten Hauses ausgerissen war. Gemeinsam mit dem Leiter des Alten- und Pflegeheimes Ried/Trkr, Klaus Mitterhuber, verfrachtete die Polizei die rund 20 Kilogramm schwere Landschildkröte in eine große Schachtel und schleppten das Panzertier in ihr Heim zurück.